В середине ноября украинская армия освободила Херсон от оккупации русских фашистов. Город находился под контролем захватчиков почти 9 месяцев.

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Все это время администратор футбольного клуба Кристалл Николай Комаренко скрывал футбольную форму игроков от оккупантов. Работник не хотел, чтобы россияне использовали его для своей пропаганды.

После увольнения города Николай решил выставить на благотворительный аукцион комплект экипировки с фамилиями футболистов. Всего за месяц было продано все 15 лотов.

Кристаллу удалось собрать 100 тысяч гривен. Кроме футболок игроков на аукционе была продана футболка игрока Динамо родом из Херсона Александра Караваева, а также автобиография Пепа Гвардиолы с его автографом.

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Вырученные средства клуб передал волонтерским организациям, а также херсонским военным, защищающим нашу страну. Херсонцы помогли нашим защитникам с покупкой устройств ночного видения, автомобиля, дрона и экипировки.

Справка. Херсонский Кристалл был основан в 1961 году. Команда ни разу не играла в элитном дивизионе чемпионата Украины, а в 1998 году выиграла Вторую лигу. В сезоне 2021-2022 Кристалл был 15-м в группе В Второй лиги, после чего клуб приостановил свое участие в турнире из-за войны.