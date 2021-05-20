Кристал Пэлес – Арсенал 1:3

Голы: Бентеке, 62 – Пепе, 35, 90+5, Мартинелли, 90+1

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На стартовых минутах матча команды расточали замечательные моменты, чтобы размочить нули на табло. Лишь на 35-й минуте гости вышли вперед в счете. Пепе откликнулся во вратарском на передачу с фланга и ногой в одно касание прошил сетку ворот Кристал Пэлес – 0:1.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "канониров". Уже после отдыха хозяева сравняли цифры на табло. Бентеке лучше всего сыграл головой после подачи со штрафного и в упор расстрелял владения Лено – 1:1.

Казалось, что матч завершится ничьей 1:1, но гости не думали сдаваться. На первой компенсированной к матчу минуте Мартинелли откликнулся на дальней штанге после идеальной подачи с фланга, остановил мяч и в несколько курьезном стиле вывел Арсенал вперед – 1:2.

Еще через четыре минуты гости поставили точку во встрече. Пепе оформил дубль. Арсенал переиграл Кристал Пэлес в дополнительные пять минут – 1:3.

После победы Арсенал с 58 очками располагается на 9 месте в таблице АПЛ. Кристал Пэлес занимает 13 строчку с 44 пунктами.

Кристал Пэлес – Арсенал видеообзор