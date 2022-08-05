Арсенал с победы над Кристал Пелес стартовал в АПЛ, Зинченко оформил ассист: видеообзор

Лондонский Арсенал 5 августа открыл новый сезон АПЛ-2022/2023. "Канониры" обыграли на выезде Кристал Пелес.

Кристал Пелес – Арсенал 0:2

Голы: Гуэхи, 85 (авт.) – Мартинелли, 20

Александр Зинченко начал поединок в стартовом составе Арсенала. Это был первый официальный матч для украинца после перехода из Манчестер Сити, пишет 24 канал.

Стоит увидеть Филигранная игра головой: Зинченко отличился ассистом за Арсенал – яркое видео

Игравший на выезде арсенал уже с первых секунд встречи показал, кто будет фаворитом противостояния. Подопечные Микеля Артеты взяли мяч под контроль.

Еще в первой 5-минутке гости могли забить. Жезус сделал все, чтобы отличиться голом, обошел нескольких игроков соперника, но не сумел обыграть последнего. Мяч откатился под удар Мартинелли, но тот пробил рядом с дальней штангой. Вблизи эпизода был Зинченко, но мяч перехватил бразильский одноклубник.

Уже через несколько минут Зинченко сам проверил на бдительность голкипера Кристал Пелес, но парировал выстрел украинца.

После активной 10-минутки от "канониров" Кристал Пелес несколько выровнял темп игры.

На 20-й минуте счет в матче стал 0:1 в пользу Арсенала. Угловой стал голевым. Зинченко классно открылся под подачу с углового, головой направил мяч в центр вратарского, где адресатом передачи стал Мартинелли. Бразилец головой пробил мимо голкипера, который кончиками пальцев дотронулся до мяча. Но это не спасло хозяев от пропущенного гола.

Первое результативное действие Зинченко за Арсенал в официальном матче.

Видео гола Зинченко

Габриэл сыграл рукой в ​​собственной штрафной, но свисток Энтони Тейлора промолчал. Даже апелляции Кристал Пелес не помогли.

В конце первого тайма хозяева могли сравнять счет. Но Ремсдейл парировал удар в упор от Эдуарда.

Арсенал ушел на перерыв с минимальным преимуществом в счете 0:1.

Курьезный автогол

Второй тайм начался с удара от Шлуппа, но в последний момент игрок Арсенала подставил ногу. Поэтому мяч после рикошета направился на угловой. Гости ответили ударом с рикошетом Эдегора.

Уже в следующей атаке хозяева должны были производить счет 1:1, но снова голкипер "канониров" был на высоте. Ремсдейл парировал удар в упор от Эзе после филигранной передачи от Захи.



Кристал Пелес – Арсенал / Фото с твиттера "канониров"

Жезус отдал в штрафной на свободного Эдегора, но Мартин затянул с ударом. Защитник успел накрыть капитана Арсенала. А добивание Жезуса было мимо ворот.

"Пожар" был у ворот лондонского клуба. Несколько рикошетов от "канониров" чуть не привели к голу в их владении. Хорошо, что судья показал фол в атаке от Кристал Пелес.

На 70-й минуте Сака ворвался в штрафную хозяев, но мяч после его удара почти с нулевого угла пролетел выше ворот.

Саха остро простреливал вдоль ворот, но ни один из партнеров не отозвался на эту передачу.

Эзе оказался на земле в штрафной Арсенала после борьбы с Зака, но арбитр встречи показал, что все было в пределах правил.

Артета отдал Зинченко и Жезусу по 83 минуты в матче против Кристал Пелес.

Сразу после этих замен Арсенал удвоил преимущество, но не без помощи соперника. Сака мощно простреливал в центр штрафной, но мяч рикошетом от головы Гуэхи полетел в свои ворота Кристал Пелес. 0:2 благодаря автоголу.

Арсенал уверенно обыграл Кристал Пелес на глазах родных фанатов соперника – 0:2. Первая победа Зинченко в футболке "канониров" в официальном матче.

Следующий матч "Арсенал" сыграет уже 13 августа. Клуб Зинченко дома примет Лестера.