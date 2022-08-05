Зинченко дебютирует в официальном матче за Арсенал в игре против Кристал Пэлес
Источник:твиттер Арсенала
Лондонский Арсенал 5 августа стартует в новом сезоне АПЛ-2022/2023. В стартовом составе "канониров" нашлось место Александру Зинченко.
Начнет в старте
Вместе с Александром Зинченко с первых минут появится на поле забивной нападающий Габриэл Жезус. Бразилец тоже перешел в Арсенал из Манчестер Сити.
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Это не будет дебютный поединок для бывших футболистов "горожан" в футболке Арсенала, но первый старт в официальном матче.
Гостевой поединок против Кристал Пелес откроет новый сезон для "канониров".
Арсенал с капитанской повязкой на футбольное поле выведет Мартин Эдегор.
Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Стартовый состав Арсенала на игру / Фото с сайта лондонского клуба
- Напомним, что Зинченко подписал контракт с командой Микеля Артеты до конца июня 2026 года.
- Дебютировал Александр в футболке Арсенала в товарищеском матче против Челси (4:0).
- Украинец уже завоевал первый трофей в новой команде. "Канониры" разгромили испанскую Севилью (6:0) в финале товарищеского турнира Emirates Cup.