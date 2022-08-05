Начнет в старте

Вместе с Александром Зинченко с первых минут появится на поле забивной нападающий Габриэл Жезус. Бразилец тоже перешел в Арсенал из Манчестер Сити.

Интересно прочесть Тренер Арсенала рассказал, как ему удалось уговорить Гвардиолу отпустить Зинченко

Это не будет дебютный поединок для бывших футболистов "горожан" в футболке Арсенала, но первый старт в официальном матче.

Гостевой поединок против Кристал Пелес откроет новый сезон для "канониров".

Арсенал с капитанской повязкой на футбольное поле выведет Мартин Эдегор.

Начало встречи в 22:00 по Киеву.



Стартовый состав Арсенала на игру / Фото с сайта лондонского клуба