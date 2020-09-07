Футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес, і вона відповіла згодою.

Про це повідомляє El Mundo, посилаючись на португальського журналіста. Кріштіану зробив пропозицію Джорджині під час вечірки в колі друзів. Нікого з членів сімей Роналду і Родрігес на цій вечірці не було.

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"Вечірка була організована Джорджиною для Кріштіану, щоб зустрітися з її рідними. Побачивши чудову вечірку, яку вона організувала для нього, Кріштіану в пориві пристрасті попросив Джорджину вийти за нього заміж, і вона відповіла "так", – повідомляє джерело.

При цьому пара поки не планує весілля і ще навіть не визначилася з датою заходу.

Що відомо про відносини Роналду та Родрігес

Джорджині Родрігес, нагадаємо, 26 років, а Кріштіану Роналду – 35. У пари на двох четверо дітей: Кріштіану Роналду-молодший, Алана Мартіна дос Сантос та близнюки Єва Марія дос Сантос і Матео Роналду. Алану від зірки футболу народила Джорджина, а от інші троє дітей Кріштіану з'явилися на світ від сурогатних матерів.

Роналду та Родрігес разом приблизно з середини 2016 року, публічно ж вони вперше спільно вийшли у світ 9 січня 2017 на церемонії FIFA Football Awards у Цюріху, де Роналду вручали його четвертий Золотий м'яч.