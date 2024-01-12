"Смотри и учись": Роналду ответил на шедевральный гол сына со штрафного – эффектное видео

Между младшим и старшим Роналду вспыхнул настоящий батл, начавший отнюдь не звездный капитан Аль-Насра. Его старший сын Криштиану похвастался голом со штрафного, который не хуже результативных ударов отца в официальных встречах.

Уже со стойки Криштиану-младшего стало ясно, что парень пытается спародировать своего звездного отца. Старший сын Роналду даже подготовился к штрафной в стиле капитана Аль-Насра.

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Солидный ответ Роналду-старшего

Видео с голом со штрафного Криштиану-младшего распространил самый популярный футбольный паблик в инстаграмме "433".

Обладатель пяти "Золотых мячей" не стал медлить, а быстро записал шутливый ответ для своего талантливого сына. Видео Роналду-старший опубликовал у себя в соцсетях, традиционно отпраздновав идеальный гол криком "Siiiuuu".

Смотри и учись. Siiiuuu,

– подписал под видео 38-летний португалец.

Видео гола Криштиану Роналду со штрафного

Отметим, что не только Роналду-старший играет Аль-Наср. В октябре 2023-го Криштиану-младший подписал контракт с командой саудовского клуба U-13. До этого Криштиану-джуниор поиграл в академиях МЮ, Ювентуса и Реала. Как раз в топовых клубах, где играл его звездный отец.

Ранее в интернете был слух, что сын Роналду мечтает поиграть с отцом в одной команде, поэтому Криштиану не спешит вешать бутсы на гвоздь. Тем более. что CR7 набрал хорошую форму. В 25 матчах Роналду наколотил 24 гола и отдал 11 ассистов.

Его контракт с Аль-Насром истекает в конце июня 2025 года.

Нынешний клуб звезды после 19 туров занимает 2-е место, уступая лишь 7 баллов лидеру сезона Аль-Хиляль. Попепеду в Аль-Насре ряд товарищеских матчей.