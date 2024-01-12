Вже зі стійки Кріштіану-молодшого стало зрозуміло, що хлопець намагається спародіювати свого зіркового батька. Старший син Роналду навіть підготувався до штрафного у стилі капітана Аль-Насра.
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Солідна відповідь Роналду-старшого
Відео з голом зі штрафного Кріштіану-молодшого поширив найпопулярніший футбольний паблік в інстаграмі "433".
Володар п'яти "Золотих м'ячів" не став зволікати, а швидко записав жартівливу відповідь для свого талановитого сина. Відео Роналду-старший опублікував у себе в соцмережах, традиційно відсвяткувавши ідеальний гол криком "Siiiuuu".
Дивись і вчись. Siiiuuu,
– підписав під відео 38-річний португалець.
Відео голу Кріштіану Роналду зі штрафного
Відзначимо, що не лише Роналду-старший грає за Аль-Наср. У жовтні 2023-го Кріштіану-молодший підписав контракт із командою саудівського клубу U-13. До цього Кріштіану-джуніор пограв в академіях МЮ, Ювентуса та Реала. Якраз у тих топових клубах, де грав його зірковий батько.
Раніше в інтернеті були чутки, що син Роналду мріє пограти із батьком в одній команді, тому Кріштіану не поспішає вішати бутси на цвях. Тим паче. що CR7 набрав хорошу форму. У 25-ти матчах Роналду наколотив 24 голи та віддав 11 асистів.
Його контракт із Аль-Насром спливає вкінці червня 2025 року.