Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса: фото
Источник:инстаграм Криштиану Роналду
Новоиспеченный новичок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду вписал свою фамилию в Книгу рекордов Гиннесса. Футболист отличился рекордом в футболке сборной Португалии.
Рекорд, который вошел в историю
36-летняя звезда футбола Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории всех сборных. Благодаря этому достижению футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса. Радостной вестью игрок Манчестер Юнайтед поделился на своей странице в инстаграме.
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Футболист выложил фотографию с сертификатом. Роналду поблагодарил всех за это признание и заявил, что хочет превзойти это достижение: "Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда хорошо быть признанным мировым рекордсменом. Попробуем превзойти это достижение".
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса / Фото з instagram.com/cristiano
Когда Роналду установил уникальный рекорд
- Произошло это в поединке отбора чемпионата мира-2022 Португалия – Ирландия. Криштиану оформил дубль. После этого матча в активе португальца было уже 111 мячей за национальную команду.
- Роналду побил рекорд иранца Даеи, который забил за свою страну 109 голов.