Роналду забрал титул у Месси: почему португалец попал в Книгу рекордов Гиннесса

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду продолжает обновлять все возможные рекорды не только на футбольном поле, но и вне его. Очередное достижение CR7 касается его фантастических заработков.

Игрок саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Это позволило звездному португальцу войти в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий годовой заработок спортсмена в 2023 году.

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Сколько заработал Роналду за год

Эксперты подсчитали, что за 12 месяцев (период до 1 мая 2023 года) Роналду заработал 136 миллионов долларов. Кришти опередил своего извечного конкурента Лионеля Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом в 2022 году с отметками в 130 миллионов долларов.

Следует отметить, что львиную долю дохода португальца составляют рекламные гонорары. На футбольном поле Роналду за год заработал 46 миллионов долларов, а 90 миллионов вне его.

Замыкают тройку самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022-2023 годах бывшие одноклубники по ПСЖ: Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Аргентинец занял второе место со 130 миллионами долларов (по 65 миллионов заработаны на футбольном поле и вне его). Лидер сборной Франции за год заработал 120 миллионов долларов, но большую часть его дохода составляет заработок в поле (100 миллионов).

Кто еще попал в топ-5 самых богатых спортсменов

Однако не только футболисты могут похвастаться высокими заработками. Легендарный Леброн Джеймс со 119 миллионами установил рекорд по самому высокому годовому заработку баскетболиста в 2023 году. Замыкает пятерку боксер Сауль "Канело" Альварес, в отчетном финансовом году заработавший 110 миллионов долларов.