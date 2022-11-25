Роналду побил мировой рекорд – забивал на 10 крупных турнирах подряд

Криштиану Роналду в матче против Ганы отличился первым мячом на чемпионате мира-2022. Этот мундиаль стал уже десятым крупным турниром, на котором забивал лидер сборной Португалии.

В общей сложности Криштиану забивал на 5 чемпионатах мира и 5 чемпионатах Европы. Таким образом, он побил рекорд Асамоа Гьяна, представляющий именно Гану – вчерашнего соперника Португалии.

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Криштиану Роналду против Ганы

Недавно оставшийся без клуба португальский нападающий открыл счет в матче против сборной Ганы. Сделал он это с пенальти во второй половине игры. После этого началась настоящая голевая феерия.

Этот гол стал мировым рекордом. Ведь Криштиану никому раньше не удавалось забивать сразу на 5 мировых чемпионатах.

Голы Криштиану Роналду на больших турнирах