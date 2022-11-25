Роналду побил мировой рекорд – забивал на 10 крупных турнирах подряд
Криштиану Роналду в матче против Ганы отличился первым мячом на чемпионате мира-2022. Этот мундиаль стал уже десятым крупным турниром, на котором забивал лидер сборной Португалии.
В общей сложности Криштиану забивал на 5 чемпионатах мира и 5 чемпионатах Европы. Таким образом, он побил рекорд Асамоа Гьяна, представляющий именно Гану – вчерашнего соперника Португалии.
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Криштиану Роналду против Ганы
Недавно оставшийся без клуба португальский нападающий открыл счет в матче против сборной Ганы. Сделал он это с пенальти во второй половине игры. После этого началась настоящая голевая феерия.
Этот гол стал мировым рекордом. Ведь Криштиану никому раньше не удавалось забивать сразу на 5 мировых чемпионатах.
Голы Криштиану Роналду на больших турнирах
- Евро-2004: на домашнем и дебютном для себя турнире Криштиану Роналду забивал дважды: в группе пострадала Греция, а в полуфинале – Нидерланды.
- Чемпионат мира-2006: единственный гол на турниле Криштиану забил в матче группового этапа против Ирана.
- Евро-2008: тоже единственный гол еще в группе – в ворота Чехии.
- Чемпионат мира-2010: снова единственный гол в групповом этапе – в матче против КНДР.
- Евро-2012: на украинско-польском турнире Роналду отличился трижды – 2 гола в групповом этапе в харьковском матче против Нидерландов, а также гол в четвертьфинале в ворота Чехии.
- Чемпионат мира-2014: единственный гол в групповом этапе против Ганы.
- Евро-2016: сразу 3 гола от Роналду – 2 в групповом этапе в ворота Венгрии и еще один в полуфинале Уэльсу.
- Чемпионат мира-2018: сразу 4 гола в групповом этапе от Криштиана – 3 гола в ворота Испания и еще один против Марокко.
- Евро-2020: а это самый голевой турнир для Роналду – на групповом этапе он забивал в каждом из матчей. 2 гола в ворота Венгрии, 1 Германии и еще 2 – Франции.
- Чемпионат мира-2022: пока единственный гол забит в ворота Ганы.