Где там Месси: Роналду оформил рекордный хет-трик и выдал сумасшедший ассист - видео

Криштиану Роналду и Лионель Месси выступают на разных континентах. Однако их заочную конкуренцию никто не отменял.

В чемпионате Саудовской Аравии, который "кишит" звездами первой величины, состоялся матч 3-го тура между Аль-Насром и Аль-Фатехом. Главным героем поединка стал звездный португалец Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал.

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Голевая феерия Роналду и Мане

Уже в середине первого тайма Кришти помог новичку Аль-Насра Садио Мане открыть счет в матче. Португалец отдал филигранный пас на сенегальца, обыгравшего голкипера хозяев.

Видео: Гол Мане плюс пас Роналду

В конце первого тайма отличился уже сам CR7. Португалец отозвался на навес во вратарскую и головой открыл счет голам в нынешнем сезоне.

Видео первого гола Роналду

На старте второго тайма 38-летний бомбардир довел счет до разгромного.

Второй гол Роналду

В концовке второй 45-минутки экс-звезда Баварии и Челси Садио Мане оформил дубль, а Роналду записал на свой счет хет-трик.

Дубль Мане

Третий гол Роналду

Кстати, этот хет-трик стал 63-м в карьере звезды мирового футбола. У вечного конкурента Роналду Лионеля Месси 57 хет-триков. Португалец единолично удерживает лидерство по количеству хет-триков среди действующих футболистов.