У чемпіонаті Саудівської Аравії, який "кишить" зірками першої величини, відбувся матч 3-го туру між Аль-Насром та Аль-Фатехом. Головним героєм поєдинку став зірковий португалець Кріштіану Роналду, повідомляє 24 Канал.
Дізнайтесь також Мессі – найтитулованіший гравець в історії футболу: усі трофеї одноклубника Кривцова
Гольова феєрія Роналду та Мане
Вже в середині першого тайму Крішті допоміг новачку Аль-Насра Садіо Мане відкрити рахунок в матчі. Португалець віддав філігранний пас на сенегальця, який переграв голкіпера господарів.
Відео: Гол Мане плюс пас Роналду
Наприкінці першого тайму відзначився вже сам CR7. Португалець відгукнувся на навіс у воротарський майданчик та головою відкрив лік голам в нинішньому сезоні.
Відео першого голу Роналду
На старті другого тайму 38-річний бомбардир довів рахунок до розгромного.
Другий гол Роналду
В кінцівці другої 45-хвилинки ексзірка Баварії та Челсі Садіо Мане оформив дубль, а Роналду записав на свій рахунок хет-трик.
Дубль Мане
Третій гол Роналду
До речі, цей хет-трик став 63-м в кар'єрі зірки світового футболу. У вічного конкурента Роналду Ліонеля Мессі 57 хет-триків. Португалець одноосібно утримує лідерство за кількістю хет-триків серед діючих футболістів.