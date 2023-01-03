Во время презентации в Аль-Насре Криштиану Роналду вспомнил о провале Лионеля Месси на ЧМ-2022

Португальский нападающий нашел оправдание своему переезду в Саудовскую Аравию. По его мнению, победа этой сборной над Аргентиной свидетельствует о высоком уровне футбола в стране.

В конце 2022 Криштиану Роналду определился с новым клубом. Легендарный португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии, подписав контракт с Аль-Насром.

По теме Это не конец: Криштиану Роналду дал первый комментарий на представлении игроком Аль-Наср

3 января прошла презентация португальца как игрока клуба. Многие считают, что CR7 переехал на Ближний Восток из-за денег и отсутствия предложений из Европы.

Впрочем, сам Криштиану считает иначе. Он уверяет, что чемпионат Саудовской Аравии высокого уровня и даже упомянул о победе этой сборной над Аргентиной Лионеля Месси.

Футбол сменился за последние 10-15 лет. Все команды лучше подготовлены. Могу привести пример с ЧМ-2022. Единственной победившей чемпионов сборной была Саудовская Аравия. Не забывайте об этом. Также было много сюрпризов – Южная Корея, африканские команды, Коста-Рика. Они проделали хорошую работу. Сегодня не так-то легко выигрывать каждые матчи. Я счастлив. Готов играть даже завтра, если тренер так решит. Я готов и дальше наслаждаться футболом. Я пришел сюда побеждать, быть частью успеха, культуры страны. Я здесь с Аль-Насром, тренером и президентом, чтобы наслаждаться и улыбаться,

– заявил Роналду на пресс-конференции.

Напомним, что Саудовская Аравия в стартовом матче Мундиаля обыграла аргентинцев со счетом 2:1. Правда, позже "зеленые соколы" проиграли Польше и Мексике, а Аргентина дошла до финала и взяла Кубок мира.

Читайте также Криштиану Роналду близок к разрыву отношений с Джорджиной Родригес из-за смерти сына

После 11-ти сыгранных матчей Аль-Наср идет первым в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Руди Гарсии опережает Аль-Шабаб на один балл и Аль-Иттихад – на два балла. Впрочем, у обеих последних команд есть игра в запасе.