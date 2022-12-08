Роналду хотел покинуть сборную посреди ЧМ-2022: назревает новый конфликт из-за невыхода в старте

Сборная Португалии "проехалась" по Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу (6:1). Ни один из шести голов португальцев не забил Криштиану Роналду.

Матч 1/8 финала Мундиаля в Катаре Роналду неожиданно начал со скамейки запасных. Тренерский штаб во главе с Фернанду Сантушем решил поберечь Криштиану. Что сильно разозлило звездного футболиста сборной Португалии, сообщает издание со ссылкой на Record.

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Но и без него в составе сборной Португалии нашлось кому забивать. Первый хет-трик на ЧМ-2022 оформил Гонсалу Рамуш. Голы Пепе, Рафаэля Герейро и Рафаэла Леау поставили яркую точку в матче 6:1.

Роналду же появился на футбольном поле всего на 73-й минуте поединка, заменив в игре Жуана Феликса. За эти более 17 минут Криштиану не отличился ни одним результативным действием.

Однако его появление на поле могло вообще не произойти. Решение штаба оставить его на скамейке запасных не понравилось Роналду. Поэтому нападающий, находящийся без клуба, хотел даже покинуть расположение сборной в разгар плей-офф ЧМ-2022.

Но потом взял себя в руки и передумал.

Интересно, что такой поступок тренера Португалии подвергла критике Катя Авейру , сестра футболиста. Она призвала Роналду закончить выступления за национальную команду среди Мундиаля в Катаре. Объяснив такой призыв тем, что сам Криштиану и его семья многое натерпелась во время его выступлений за сборную.

На Мундиале в Катаре Роналду выходил в старте во всех трех поединках группового раунда. Однако ни один из них не доиграл до финального свистка.

За сыгранное время отличился только одним голом. Это было в стартовом туре в ворота Ганы (3:2).

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сыграет против главной сенсации этого Мундиаля Марокко. Матч запланирован на 10 декабря в 17:00.