Криштиану Роналду сообщил, что у него умер новорожденный сын
18 апреля 2022 , 21:52Читати новину українською
Источник:инстаграм cristiano
Криштиану Роналду 18 апреля сообщил, что у него умер новорожденный сын. К счастью, с новорожденной дочкой футболиста – все хорошо.
Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидали рождения двойни. Еще в декабре 2021 года они сообщили поклонникам, что в семье появятся сын и дочь.
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Роналду заявил, что потеря сына – это самая большая боль, которую может почувствовать отец. Они с Родригес опустошены. Однако рождение дочери придает звездной паре сил, чтобы пережить этот момент с надеждой.
Наш мальчик, ты – наш ангел,
– написал Роналду.
Футболист поблагодарил медиков за помощь и поддержку.Заметьте! Для Роналду новорожденная девочка – пятый ребенок. Для Родригес – второй. У звездной пары подрастает дочь Алана Мартина.