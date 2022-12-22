Тайм-аут в Саудовской Аравии: Роналду, скорее всего, присоединится к Аль-Наср

Криштиану Роналду все еще ожидает достойных предложений из Европы. Но вот единственные, кто желает видеть звездного игрока в своей команде – Аль Наср из Саудовской Аравии

В этом случае Роналду решил присоединиться к азиатской команде. Аль-Наср предложил португальцу контракт до 2025 года с зарплатой в 200 миллионов евро в год.

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Ситуация звездного футболиста

Окружение Криштиану отрицает, что Роналду принял любое решение по продолжению карьеры. Игрок грезит надеждой еще поиграть в топ-чемпионате и доказать всем, на что он способен. Но на столе португальца нет предложения из Европы. Хотя ранее сообщался интерес к Роналду со стороны мадридского Атлетико, Барселоны, мюнхенской Баварии, лондонского Челси и Наполи.

Переход в Аль-Наср выглядит как шанс не протирать штаны и время для размышления Роналду. На трансфер Криштиану в Саудовскую Аравию намекает также свободная футболка с номером "7" на спине. Узбекский футболист Джалолидин Машарипов сменил свой игровой номер с "7" на "77", возможно, специально под звездного португальского игрока.