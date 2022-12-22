За таких обставин Роналду вирішив приєднатись до азійської команди. Аль-Наср запропонував португальцю контракт до 2025 року зі зарплатнею 200 мільйонів євро в рік.

Варте уваги Є ще порох в порохівницях: Роналду сподівається зіграти на Євро-2024

Ситуація зіркового футболіста

Оточення Кріштіану заперечує, що Роналду прийняв будь-яке рішення щодо продовження кар'єри. Гравець марить надією ще пограти у топ-чемпіонаті та довести всім на що він здатен. Та на столі португальця немає жодної пропозиції з Європи. Хоча, раніше повідомлявся інтерес до Роналду зі сторони мадридського Атлетико, Барселони, мюнхенської Баварії, лондонського Челсі та Наполі.

Перехід у Аль-Наср виглядає, як шанс не протирати штани та час для роздумів для Роналду. На трансфер Кріштіану до Саудівської Аравії натякає також вільна футболка з номер "7" на спині. Узбецький футболіст Джалоліддін Машаріпов змінив свій ігровий номер з "7" на "77", можливо, спеціально під зіркового португальського гравця.