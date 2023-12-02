51-летний специалист будет работать ассистентом главного тренера "горняков". Новый помощник Марино Пушича уже имеет за своей спиной немалый багаж опыта.

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Новое лицо в тренерском штабе "горняков"

Тренерский путь довольно успешного футболиста Криса ван дер Вердена начался еще в далеком 2007-м, когда он начал работать в системе ПСВ тренером юношеских и молодежных команд. В 2012 году пошел на повышение, войдя в тренерский штаб Филлипа Коку в первой команде ПСВ.

В этой должности проработал 6 лет (до конца июня 2018-го). После чего судьба занесла ван дер Вердена в турецкий Фенербахче, где он тоже был ассистентом главного тренера (до середины декабря 2018-го). Также в этой должности поработал в английском Дерби Каунти, Дэн Гаагу и Витесси (с октября 2022-го по 19 ноября 2023-го).

В футбольном прошлом нынешний ассистент Пушича был чемпионом Нидерландов, обладателем трофеев в Бельгии и Нидерландах.

Уже под руководством Пушича и его нового ассистента Шахтер готовится к домашнему матчу УПЛ против Металлиста 1925. Их очная встреча состоится 3 декабря в 17:00.