Бывший претендент на титул в тяжелом весе Кристобаль Арреола поделился впечатлениями от ударов чемпионов. Арреола передал свои ощущения и сравнил удары Кличко и Уайлдера.

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Движущая сила боксеров

Арреола сражался против Виталия Кличко в 2009 году. Тогда Крис отказался от продолжения поединка после 10 раунда. С Уайлдером бой также был завершен по инициативе Арреола, но он сделал это на два раунда раньше, чем с Кличко.

Они имеют разную силу. Когда бьет Кличко, он пытается пробить тебя насквозь. Уайлдер же бьет как кнутом. Когда Кличко избивал меня, я чувствовал себя парнем, который покидает собственное тело. Мне казалось, что я отделяюсь от своего тела – вот как сильно он бьет, – рассказал Арреола.

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