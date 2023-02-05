Бывший претендент на титул в тяжелом весе Кристобаль Арреола поделился впечатлениями от ударов чемпионов. Арреола передал свои ощущения и сравнил удары Кличко и Уайлдера.
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Движущая сила боксеров
Арреола сражался против Виталия Кличко в 2009 году. Тогда Крис отказался от продолжения поединка после 10 раунда. С Уайлдером бой также был завершен по инициативе Арреола, но он сделал это на два раунда раньше, чем с Кличко.
Они имеют разную силу. Когда бьет Кличко, он пытается пробить тебя насквозь. Уайлдер же бьет как кнутом. Когда Кличко избивал меня, я чувствовал себя парнем, который покидает собственное тело. Мне казалось, что я отделяюсь от своего тела – вот как сильно он бьет, – рассказал Арреола.
Из достижений боксеров
- Деонтей Уайлдер – Бронзовый бомбардировщик, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC (2015-2020), бронзовый призер в тяжелом весе Олимпийских игр-2008 в Пекине. Непрерывно входит в список лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec с 2012 года, лучшая позиция – 2 место.
- Виталий Кличко – Доктор железный кулак, интерконтинелтальный чемпион по версиям WBO и WBA, чемпион мира по версиям WBO и WBC. Трехкратный чемпион Украины по боксу, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу. Виталия и его брата Владимира внесли в Книгу рекордов Гиннеса как бартов-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев.
- Крис Арреола – боксер, трижды боровшийся за титул WBC в тяжелом весе. С 2008-го по 2010-й признавался 7-м супертяжелым весом мира по версии BoxRec.