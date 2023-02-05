Колишній претендент на титул у надважкій вазі Крістобаль Арреола поділився враженнями від ударів чемпіонів. Арреола передав свої відчуття та порівняв удари Кличка та Вайлдера.

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Рушійна сила боксерів

Арреола бився проти Віталія Кличка у 2009-му році. Тоді Кріс відмовився від продовження поєдинку після 10-го раунда. З Вайлдером бій також був завершеним за іцініативи Арреола, але він зробив це на два раунда раніше, аніж з Кличком.

Вони мають різну силу. Коли б'є Кличко, він намагається пробити тебе наскрізь. Вайлдер же б'є немов батогом. Коли Кличко бив мене, я почував себе хлопцем, який залишає власне тіло. Мені здавалося, що я відокремлююсь від свого тіла – ось як страшенно сильно він б'є, – розповів Арреола.

З досягнень боксерів