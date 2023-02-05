Колишній претендент на титул у надважкій вазі Крістобаль Арреола поділився враженнями від ударів чемпіонів. Арреола передав свої відчуття та порівняв удари Кличка та Вайлдера.
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Рушійна сила боксерів
Арреола бився проти Віталія Кличка у 2009-му році. Тоді Кріс відмовився від продовження поєдинку після 10-го раунда. З Вайлдером бій також був завершеним за іцініативи Арреола, але він зробив це на два раунда раніше, аніж з Кличком.
Вони мають різну силу. Коли б'є Кличко, він намагається пробити тебе наскрізь. Вайлдер же б'є немов батогом. Коли Кличко бив мене, я почував себе хлопцем, який залишає власне тіло. Мені здавалося, що я відокремлююсь від свого тіла – ось як страшенно сильно він б'є, – розповів Арреола.
З досягнень боксерів
- Деонтей Вайлдер – Бронзовий бомбардувальник, чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC (2015-2020), бронзовий призер у важкій вазі Олімпійських ігор-2008 у Пекіні. Безперервно входить у список найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec з 2012-го року, найкраща позиція – 2 місце.
- Віталій Кличко – Доктор залізний кулак, інтерконтинелтальний чемпіон за версіями WBO та WBA, чемпіон світу за версіями WBO та WBC. Триразовий чемпіон України з боксу, шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу. Віталія та його брата Володимира внесли до Книги рекордів Гіннеса, як бартів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв.
- Кріс Арреола – боксер, який тричі боровся за титул WBC у важкій вазі. З 2008-го по 2010-ий визнавався 7-ою суперважкою вагою світу за версією BoxRec.