Уже скоро, в ночь с 18 на 19 мая, в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Алгиери о бое Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира Крис Алгиери. По его словам, обе звезды хевивейта имеют равные шансы на победу.

"Каким бы хорошим ни был Усик и как бы он просто не умел проигрывать, мне трудно смириться с разницей в размерах и видеть, как он будет драться с большими, сильными и физическими ребятами, такими как Дюбуа и Чисора.

Фьюри не только гигант, он атлетичен и знает, как показать свой размер – как было во втором бою с Уайлдером. Вижу, как Фьюри победит в некрасивом стиле решением судей", – сказал Алгиери.

Справка. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, однако он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Отметим, что и Усик, и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.