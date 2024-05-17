Вже незабаром, у ніч з 18 на 19 травня, у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Алгієрі про бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі. За його словами, обидві зірки хевівейту мають рівні шанси на перемогу.

"Яким би хорошим не був Усик і як би він просто не вмів програвати, мені важко змиритися з різницею в розмірах і бачити, як він битиметься з великими, сильними та фізичними хлопцями, такими як Дюбуа та Чісора.

Ф’юрі не тільки гігант, він атлетичний і знає, як показати свій розмір – як було у другому бою з Вайлдером. Бачу, як Ф’юрі переможе в некрасивому стилі рішенням суддів", – сказав Алгієрі.

Довідка. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, однак його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Зазначимо, що і Усик, і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.