Кравченко оценил шансы сборной Украины поехать на ЧМ-2022 в Катар

Опытный полузащитник Черноморца Сергей Кравченко рассказал о шансах сборной Украины пробиться на чемпионат мира-2022. Футболист отметил следующего соперника "сине-желтых".

Кравченко: Реально шанс есть

Бывший игрок украинской сборной уверен, что у "сине-желтых" есть хороший шанс уехать в Катар на фоне войны в Украине. Сергей Кравченко выделил Шотландию, которая будет будущим соперником украинцев в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

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У Шотландской сборной хороший подбор футболистов, представляющих ведущие чемпионаты. Еще одним преимуществом шотландцев является то, что Украина будет играть на выезде.

Полузащитник "моряков" уверен, что подопечные Александра Петракова могут обыграть Шотландию, а в финале и Уэльс и уехать в Катар.

Напомним, что в полуфинале плей-офф отбора Уэльс обыграл Австрию со счетом 2:1. Дубль оформил лидер команды Гарет Бэйл.

Будет очень тяжело, потому что нет игровой практики у большинства футболистов. Шахтер и Динамо выехали. Будут тренироваться, но это все равно немного не то. Я надеюсь, что за счет сплоченности и поддержки страны этот матч очень важен для нас. Реально шанс есть,

– сказал Кравченко.

УАФ работает над тем, что провести несколько спаррингов для сборной Украины в процессе подготовки к игре против Шотландии. Среди соперников рассматривают даже сборную Италии.