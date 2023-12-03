В ней будет определяться первый абсолют хевивейта в эпоху четырех поясов. В контракте также прописан пункт о реванше.

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Красюк: Не думаю, что он сдастся

Уже сейчас многие фанаты бокса задают себе вопрос, не станут ли эти бои последними в карьере Александра Усика, ведь ему сейчас 36 лет. Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк ответил на такие размышления.

Он спрогнозировал, сколько титулованный боксер еще сможет выступать на высоком уровне и назвал условие, которое может помешать.

Сейчас ему 36 лет, и у него есть еще 3 года, чтобы показать свою лучшую форму. Единственная проблема или беспокойство, которое у нас есть – это проблема со здоровьем, так что это может быть препятствием. Если его тело все еще готово к бою, я не думаю, что он сдастся.



Позвольте мне сказать вам, что я общаюсь с Александром с момента его первого профессионального боя в 2013 году, и мы были очень близки друг с другом последние 10 лет, но в душе он ребенок, который никогда не переживал о пенсии или реально представлял, как тяжело бойцу уйти из бокса,

– сказал Красюк.

Отметим, что Александр Усик, в случае победы над Тайсоном Фьюри, может стать первым боксером из Европы, кто в эпоху четырех поясов завоевывал статус абсолютного чемпиона в двух весовых категориях.

Справка. "Бой века" против Тайсона Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии. Оба спортсмена не знают вкуса поражения в течение профессиональной карьеры.