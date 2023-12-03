У ній визначатиметься перший абсолют хевівейту в епоху чотирьох поясів. У контракті також прописаний пункт про реванш.

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Красюк: Не думаю, що він здасться

Уже зараз багато фанатів боксу ставлять собі питання, чи не стануть ці бої останніми у кар'єрі Олександра Усика, адже йому зараз 36 років. Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк відповів на такі роздуми.

Він спрогнозував, скільки титулований боксер ще зможе виступати на високому рівні та назвав умову, яка може цьому завадити.

Зараз йому 36 років, і у нього є ще 3 роки, щоб показати свою найкращу форму. Єдина проблема чи неспокій, який у нас є – це проблема зі здоров’ям, тож це може бути перешкодою. Якщо його тіло все ще готове до бою, я не думаю, що він здасться.



Дозвольте мені сказати вам, що я спілкуюся з Олександром з моменту його першого професійного бою у 2013 році, і ми були дуже близькі один з одним останні 10 років, але в душі він дитина, яка ніколи не переживала про пенсію або реально уявляла, як важко бійцю піти з боксу,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що Олександр Усик, у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі, може стати першим боксером з Європи, хто в епоху чотирьох поясів здобував статус абсолютного чемпіона у двох вагових категоріях.

Довідка. "Бій століття" проти Тайсона Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 у столиці Саудівської Аравії. Обидва спортсмени не знають смаку поразки протягом професійної кар'єри.