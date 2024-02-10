"Не изменился Усик": Красюк вступился за боксера из-за скандальной фразы, что "Крым - Божий"
Источник:Sport Arena
Украинскому чемпиону Александру Усику в свое время изрядно досталось после неосторожной фразы о принадлежности Крыма. Впрочем, промоутер Александр Красюк никогда не сомневался в патриотичности Усика.
После начала полномасштабного вторжения России Александр Усик продемонстрировал свою преданность Украине. Боксер с мировым именем при каждом удобном случае напоминает о войне и помогает защитникам нашего государства.
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Усик повзрослел и стал мудрее
По мнению Александра Красюка, Усик всегда был патриотом Украины. А скандальную фразу о "Крым – Божий" в свое время подхватили медиа, которые неправильно поняли ее смысл.
"Каким Усик был тогда, и то, каким он есть сейчас – это один и тот же человек. Его мировоззрение не изменилось. Просто тогда его клевали. 1+1 как начали ту историю о Крыме и на ней хайповали.
Я то Усика с 2013 года знаю, я же знаю его реальные взгляды. Конечно, можно говорить без конца. У нас публика такая, что ты можешь 100 лет делать только благо, один раз сделаешь такое, что можно трактовать и так, и так – тебя уже и в хвост, и в гриву будут, аж искры будут лететь. Такая наша ментальность. В этом наша и слабость, и сила. Слабость в том, что не понимаем, о чем говорим, а сила в том, что все объединяемся, делая одно дело.
Не изменился Усик. Неправильно... Он изменился, он повзрослел, стал мудрым, но вектор, в котором он мыслил, никоим образом не изменился", – рассказал Красюк.
Политическая трансформация Усика
- Напомним, что сразу после аннексии Крыма Усик заявил, что "Крым – это Украина. Однако впоследствии на чемпиона сделали ставку промосковские силы, воспользовавшись религиозностью боксера.
- Перед войной медийность Александра Усика в своих целях раскручивали на медведчуковских каналах. Во время интервью бывшей регионалке Елене Бондаренко Усик произнес свою скандальную фразу, чтоо "Крыме – Божий". Ее в первую очередь подхватили российские пропагандисты, которые повторяли мантру, что "не все так однозначно".
- После полномасштабного вторжения эти горе-политики сбежали из Украины. К счастью, Александр Усик сумел сделать правильные выводы из своих предыдущих заявлений и поступков. Однако тот же Василий Ломаченко все еще остается под влиянием "русского мира".