Після початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Усик продемонстрував свою відданість Україні. Боксер зі світовим ім'ям за кожної нагоди нагадує про війну та допомагає захисникам нашої держави.

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Усик подорослішав та став мудрішим

На думку Олександра Красюка, Усик завжди був патріотом України. А скандальну фразу про "Крим – Божий" свого часу підхопили медіа, які неправильно зрозуміли її зміст.

"Яким Усик був тоді, і те, яким він є зараз – це одна й та сама людина. Його світогляд не змінився. Просто тоді його клювали. 1+1 як почали ту історію про Крим і на ній хайпували.

Я то Усика з 2013 року знаю, я ж знаю його реальні погляди. Звичайно, можна говорити без кінця. У нас публіка така, що ти можеш 100 років робити лише благо, один раз зробиш таке, що можна трактувати і так, і так – тебе вже і в хвіст, і в гриву будуть, аж іскри летітимуть. Така наша ментальність. В цьому наша і слабкість, і сила. Слабкість в тому, що не розуміємо, про що говоримо, а сила в тому, що всі єднаємось, роблячи одну справу.

Не змінився Усик. Неправильно… Він змінився, він подорослішав, став мудрим, але вектор, в якому він мислив, жодним чином не змінився", – розповів Красюк.

Політична трансформація Усика