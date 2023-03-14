Решил хайпануть: промоутер Усика ответил спарринг-партнеру украинца, солгавшего о нокауте

Конголезский боксер Мартин Баколе недавно заговорил о нокауте Александра Усика. Вроде бы тот отправил на настил украинского боксера в тренировочном лагере.

Однако слова Мартина Баколе были придуманы. Промоутер украинского боксера Александр Красюк прокомментировал громкое и лживое заявление бывшего спарринг-партнера Александра Усика.

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Спарринг-партнер Усика соврал

Промоутер отметил Баколе и даже назвал его лучшим спарринг-партнером для Усика. Но он никогда не отправлял Александра в нокаут во время тренировочного лагеря украинца. Красюк вспомнил момент, когда Усик сознательно остановился во время спарринга, чтобы не завалить Мартина в нокаут.

Баколе – классный парень. Мартин был лучшим спарринг-партнером Усика в трех подряд тренировочных лагерях. Что касается нокаута, то я слышал лишь о том, что Усик остановил себя, чтобы не нокаутировать Баколе,

– рассказал промоутер украинца.

Отметим, что Баколе недавно бросил вызов Даниэлю Дюбуа, которого вроде бы дважды останавливал на ринге. Поэтому Мартин сомневается, что Дюбуа захочет снова выходить с ним на один ринг.

Напомним, что Усик начал подготовку к своему следующему бою. Ожидается, что Александр проведет поединок за абсолют против Тайсона Фьюри. Сейчас продолжаются переговоры, которые уже затянулись. А пока боксеры перебрасываются громкими и оскорбительными заявлениями.

Ранее сообщалось, что супербой Усик – Фьюри поклонники бокса увидят уже в конце апреля 2023 года. Но теперь этот матч в апреле под угрозой срыва.