Решил хайпануть: промоутер Усика ответил спарринг-партнеру украинца, солгавшего о нокауте
Источник:Sky Sports
Конголезский боксер Мартин Баколе недавно заговорил о нокауте Александра Усика. Вроде бы тот отправил на настил украинского боксера в тренировочном лагере.
Однако слова Мартина Баколе были придуманы. Промоутер украинского боксера Александр Красюк прокомментировал громкое и лживое заявление бывшего спарринг-партнера Александра Усика.
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Спарринг-партнер Усика соврал
Промоутер отметил Баколе и даже назвал его лучшим спарринг-партнером для Усика. Но он никогда не отправлял Александра в нокаут во время тренировочного лагеря украинца. Красюк вспомнил момент, когда Усик сознательно остановился во время спарринга, чтобы не завалить Мартина в нокаут.
Баколе – классный парень. Мартин был лучшим спарринг-партнером Усика в трех подряд тренировочных лагерях. Что касается нокаута, то я слышал лишь о том, что Усик остановил себя, чтобы не нокаутировать Баколе,
– рассказал промоутер украинца.
Отметим, что Баколе недавно бросил вызов Даниэлю Дюбуа, которого вроде бы дважды останавливал на ринге. Поэтому Мартин сомневается, что Дюбуа захочет снова выходить с ним на один ринг.
Напомним, что Усик начал подготовку к своему следующему бою. Ожидается, что Александр проведет поединок за абсолют против Тайсона Фьюри. Сейчас продолжаются переговоры, которые уже затянулись. А пока боксеры перебрасываются громкими и оскорбительными заявлениями.
Ранее сообщалось, что супербой Усик – Фьюри поклонники бокса увидят уже в конце апреля 2023 года. Но теперь этот матч в апреле под угрозой срыва.