Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика, поделился мнением относительно перспектив британца Энтони Джошуа получить еще один бой с его клиентом.

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Красюк сомневается в желании Джошуа снова драться с Усиком

Промоутер Усика считает, что звездный британский боксер сам не слишком хочет в третий раз встречаться с украинцем. Иначе он может страдать игровой зависимостью.

"Я не уверен, что Эй Джей в глубине души хочет третьего боя с Усиком. Кажется, это опасно. Многим это может показаться игровой зависимостью.

Проиграв деньги в рулетку, вы возвращаетесь полны уверенности. Вы ставите вдвое-втрое больше, чем проиграли, ожидая, что ваша ставка выиграет. Но, в конце концов, понимаешь, что потерял все", – сказал Красюк.

Напомним, Усик дважды победил Джошуа. В сентябре 2021 года, во время первого боя, британец был фаворитом, но уступил украинцу единогласным решением судей. В августе 2022 года Энтони по очкам проиграл и в реванше.

Важно. Усик в следующем поединке 18 мая встретится в ринге с другим британцем Тайсоном Фьюри. На кону будет стоять абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.