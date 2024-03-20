Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика, поділився думкою щодо перспектив британця Ентоні Джошуа отримати ще один бій із його клієнтом.
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Красюк сумнівається у бажанні Джошуа знову битися з Усиком
Промоутер Усика вважає, що зірковий британський боксер сам не надто хоче втретє зустрічатися з українцем. Інакше він може страждати на ігрову залежність.
"Я не впевнений, що Ей Джей у глибині душі хоче третього бою з Усиком. Здається, це небезпечно. Багатьом це може здатися ігровою залежністю.
Програвши гроші в рулетку, ви повертаєтеся сповнені впевненості. Ви ставите вдвічі-втричі більше, ніж програли, очікуючи, що ваша ставка виграє. Але, зрештою, розумієш, що втратив усе", – сказав Красюк.
Нагадаємо, Усик двічі переміг Джошуа. У вересні 2021 року, під час першого бою, британець був фаворитом, але поступився українцеві одностайним рішенням суддів. У серпні 2022 року Ентоні за очками програв і в реванші.