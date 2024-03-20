Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика, поділився думкою щодо перспектив британця Ентоні Джошуа отримати ще один бій із його клієнтом.

Читайте також В один день з Усиком: бій Берінчик − Наваррете за титул WBO офіційно відбудеться 18 травня

Красюк сумнівається у бажанні Джошуа знову битися з Усиком

Промоутер Усика вважає, що зірковий британський боксер сам не надто хоче втретє зустрічатися з українцем. Інакше він може страждати на ігрову залежність.

"Я не впевнений, що Ей Джей у глибині душі хоче третього бою з Усиком. Здається, це небезпечно. Багатьом це може здатися ігровою залежністю.

Програвши гроші в рулетку, ви повертаєтеся сповнені впевненості. Ви ставите вдвічі-втричі більше, ніж програли, очікуючи, що ваша ставка виграє. Але, зрештою, розумієш, що втратив усе", – сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик двічі переміг Джошуа. У вересні 2021 року, під час першого бою, британець був фаворитом, але поступився українцеві одностайним рішенням суддів. У серпні 2022 року Ентоні за очками програв і в реванші.

Важливо. Усик у наступному поєдинку 18 травня зустрінеться у ринзі з іншим британцем Тайсоном Ф'юрі. На кону стоятиме абсолютне чемпіонство в надважкій вазі.