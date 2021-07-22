Катерина Козлова (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) 2:1 (2:6, 6:4, 6:3)

Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Украинка уступая по сетам, переломила ход встречи и выбила 87-ю ракетку мира.

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Белоруска уверено повела в счете и больше не отдала преимущество украинке. Козлова взяла в сете лишь два гейма и дважды проиграла розыгрыши на своей подаче – 2:6. Казалось, что Саснович доведет поединок до логического завершения – победы. Однако Екатерина думала иначе.

Украинская теннисистка взяла два стартовых гейма подряд. Однако во время следующих розыгрышей на корте были сплошные качели. Соперницы брали геймы на своих подачах и делали любезности друг другу. Ключевым стал девятый гейм, когда Козлова вышла вперед в партии – 5:4. Саснович сделала еще один подарок нашей теннисистке в виде проигранной подачи – 6:4.

Теннисисткам все пришлось начинать сначала. В третьем сете украинка дважды отдавала геймы на своих подачах. Зато белоруска совершила таких ошибок больше – три. Козлова с двумя матч-пойнтами завершила встречу в свою пользу – 6:3.