Катерина Козлова (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) 2:1 (2:6, 6:4, 6:3)
Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Украинка уступая по сетам, переломила ход встречи и выбила 87-ю ракетку мира.
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Белоруска уверено повела в счете и больше не отдала преимущество украинке. Козлова взяла в сете лишь два гейма и дважды проиграла розыгрыши на своей подаче – 2:6. Казалось, что Саснович доведет поединок до логического завершения – победы. Однако Екатерина думала иначе.
Теннисисткам все пришлось начинать сначала. В третьем сете украинка дважды отдавала геймы на своих подачах. Зато белоруска совершила таких ошибок больше – три. Козлова с двумя матч-пойнтами завершила встречу в свою пользу – 6:3.
- Украинке удалось выбить фаворитку этого противостояния. Козлова благодаря победе вышла в четвертьфинал турнира в Польше.
- Ее следующей соперницей станет победительница пары Ирина Бегу / Катажина Кава.