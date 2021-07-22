Катерина Козлова (Україна) – Александра Саснович (Білорусь) 2:1 (2:6, 6:4, 6:3)
Поєдинок тривав 2 години 16 хвилин. Українка поступаючись по сетах, переломила хід зустрічі та вибила 87-му ракетку світу.
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Білоруска впевнена повела у рахунку та більше не віддала перевагу українці. Козлова взяла у сеті лише два гейми та двічі програла розіграші на своїй подачі – 2:6. Здавалось, що Саснович доведе поєдинок до логічного завершення – своєї перемоги. Однак інакше гадала Катерина.
Тенісисткам все довелось починати спочатку. У третьому сеті українка двічі віддавала гейми на власних подачах. Натомість білоруска зробила таких помилок більше – три. Козлова з двома матч-пойнтами завершила зустріч на свою користь – 6:3.
- Українці вдалось вибити фаворитку цього протистояння. Козлова завдяки перемозі вийшла у чвертьфінал турніру у Польщі.
- Її наступною суперницею стане переможниця пари Ірина Бегу / Катажина Кава.