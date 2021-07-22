Катерина Козлова (Україна) – Александра Саснович (Білорусь) 2:1 (2:6, 6:4, 6:3)

Поєдинок тривав 2 години 16 хвилин. Українка поступаючись по сетах, переломила хід зустрічі та вибила 87-му ракетку світу.

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Білоруска впевнена повела у рахунку та більше не віддала перевагу українці. Козлова взяла у сеті лише два гейми та двічі програла розіграші на своїй подачі – 2:6. Здавалось, що Саснович доведе поєдинок до логічного завершення – своєї перемоги. Однак інакше гадала Катерина.

Українська тенісистка взяла два стартові гейми поспіль. Однак під час наступних розіграшів на корті були суцільні гойдалки. Суперниці брали гейми на своїх подачах та робили люб'язності одна одній. Ключовим став дев'ятий гейм, коли Козлова вийшла вперед у партії – 5:4. Саснович зробила ще один подарунок нашій тенісистці у вигляді програної подачі – 6:4.

Тенісисткам все довелось починати спочатку. У третьому сеті українка двічі віддавала гейми на власних подачах. Натомість білоруска зробила таких помилок більше – три. Козлова з двома матч-пойнтами завершила зустріч на свою користь – 6:3.