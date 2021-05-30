Ковтун и Бачинская победили на Кубке мира по спортивной гимнастике

В болгарской Варне 29 мая состоялись первые финалы на Кубке мира по спортивной гимнастике. Копилка сборной Украины пополнилась двумя золотыми наградами.

"Золотые" финалы украинцев

Для Ильи Ковтуна эта золотая медаль стала первой наградой в карьере на уровне этапов Кубка мира. Анастасия Бачинская пополнила свою копилку второй наградой такого уровня. Она впервые одержала победу на таком высоком уровне в 2019 году. Тогда Анастасия выиграла "серебро" в упражнениях на бревне.

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17-летний Ковтун одержал победу в упражнениях на коне. Украинец набрал 14.550 баллов и лишь на 0.1 балла опередил итальянского гимнаста Эдуардо де Росу.

В женской программе 17-летняя Анастасия Бачинская стала чемпионкой в упражнениях на бревне. Ее результат составил 13.250 баллов. Еще одна украинка Диана Варинская заняла высокое 5 место.

Помимо этих триумфальных финалов в вольных упражнениях Ковтун остановился в шаге от пьедестала – четвертое место. А в опорном прыжке Анастасия Мотаки стала 8-й.

Напомним, что оба гимнаста второй раз взобрались на подиум за два месяца. В апреле Ковтун выиграл "бронзу" в многоборье на чемпионате Европы. Бачинская же на континентальном первенстве стала третьей в упражнениях на бревне.

В воскресенье, 30 мая, Ковтун выступит в финале на брусьях, Варинская – на брусьях и в вольных упражнениях, а Бачинская также будет соревноваться на брусьях.