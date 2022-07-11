Шахтер не в планах: Коваленко хочет остаться в Специи

Атакующий полузащитник может не вернуться в Аталанту. Виктор Коваленко не намерен покидать Специю.

Не планирует возвращаться в Украину

26-летний футболист хочет еще на год продлить свои выступления в футболке Специи. Клуб тоже не прочь сохранить украинского полузащитника, поэтому ведет переговоры с Аталантой о продлении арендного соглашения, которое закончилось 30 июня 2022 года.

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Бергамовский клуб не слишком рассчитывает на украинца, потому готов продолжить игровую практику Коваленко в Специи.

Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко может вернуться в донецкий "Шахтер". Но избрал другой вариант продолжения карьеры.

Как Коваленко выступает в аренде в Специи