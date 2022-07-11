Не планирует возвращаться в Украину
26-летний футболист хочет еще на год продлить свои выступления в футболке Специи. Клуб тоже не прочь сохранить украинского полузащитника, поэтому ведет переговоры с Аталантой о продлении арендного соглашения, которое закончилось 30 июня 2022 года.
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Бергамовский клуб не слишком рассчитывает на украинца, потому готов продолжить игровую практику Коваленко в Специи.
Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко может вернуться в донецкий "Шахтер". Но избрал другой вариант продолжения карьеры.
Как Коваленко выступает в аренде в Специи
- В августе 2021 года Аталанта отдала Коваленко в аренду в Специю.
- За этот период Виктор провел за клуб из Ла-Специи 27 матчей, в которых забил один гол и сделал 4 ассиста.
- По итогам прошлого сезона Специя из Коваленко заняла лишь 16 место среди 20-ти команд в турнирной таблице Серии А. За 38 туров клуб получил 36 очков.