Не планує повертатись в Україну
26-річний футболіст хоче ще на рік продовжити свої виступи у футболці Спеції. Клуб теж не проти зберегти українського півзахисника, тому веде перемовини з Аталантою щодо продовження орендної угоди, яка закінчилась 30 червня 2022 року.
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Бергамівський клуб не надто розраховує на українця, тому готовий продовжити ігрову практику Коваленка у Спеції.
Раніше повідомлялось, що Віктор Коваленко може повернутись у донецький Шахтар. Але обрав інший варіант продовження кар'єри.
Як Коваленко виступає в оренді у Спеції
- У серпні 2021-го Аталанта віддала Коваленка в оренду у Спецію.
- За цей період Віктор провів за клуб із Ла-Спеції 27 матчів, у яких забив один гол та зробив 4 асисти.
- За підсумками минулого сезону Спеція з Коваленко посіла лише 16-те місце серед 20-ти команд у турнірній таблиці Серії А. За 38 турів клуб здобув 36 очок.