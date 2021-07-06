Коваленко пролил свет на свое будущее в Аталанте
Источник:ютуб-канал Бомбардир
Виктор Коваленко разочаровал тренерский штаб Аталанты. Полузащитник рассказал, где будет выступать в следующем сезоне.
Будущее Коваленко
Виктор Коваленко рад переходу в европейский топ-чемпионат. Для футболиста это хороший шаг в будущее.
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По словам полузащитника, в Европе все пытаются играть в открытый футбол. Его хорошие качества проявляются именно в таком стиле игры, а когда закрываются, Виктору трудно показать свои лучшие качества.
Первые 3 – 4 месяца были сложными для Коваленко. Игрок сыграл за бергамовцев всего 3 минуты в Серии А, заменив земляка Руслана Малиновского в игре против Вероны.
Коваленко пролил свет относительно своего будущего в клубе после критики в его сторону. Виктор остается в Аталанте и едет вместе с ней на тренировочные сборы.
Карьера Коваленко в Аталанте: главное
- 25-летний футболист стал игроком итальянского гранда в феврале 2021 года. Коваленко подписал соглашение до конца июня 2024 года.
- Всего за три минуты украинец не зарекомендовал себя в составе новой команды. Тренерский штаб во главе с Джаном Пьером Гасперини остался недоволен трансфером игрока сборной Украины.
- Итальянский специалист не будет держать Коваленко ради дополнительного игрока на скамейке запасных.
- Специализированный портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.