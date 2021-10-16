Коваленко признан лучшим игроком в матче Серии А

16 октября 2021 , 19:53
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Источник:

WhoScored

Украинский легионер Специи Виктор Коваленко стал лучшим игроком своей команды в матче 8-го тура чемпионата Италии против Салернитаны (2:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Украинец, который записал в свой актив гол и результативную передачу, получил оценку 7.92. Это лучший показатель в команде.

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В составе соперников наивысшую оценку получил нападающий Симеон Нванкво (8.27).

Специя – Салернитана: оценки WhoScored

Что известно о Коваленко

  • Это была первая результативная передача и первый гол Коваленко в составе Специи, где он выступает на правах аренды из Аталанты.
  • 25-летний хавбек пропустил последние два поединка из-за мышечного повреждения.
Автор: Юрій Семенюк