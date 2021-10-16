Украинец, который записал в свой актив гол и результативную передачу, получил оценку 7.92. Это лучший показатель в команде.
Как это было Выстрелил из пушки: Коваленко дебютным голом принес Специи победу – видео
В составе соперников наивысшую оценку получил нападающий Симеон Нванкво (8.27).
Специя – Салернитана: оценки WhoScored
Что известно о Коваленко
- Это была первая результативная передача и первый гол Коваленко в составе Специи, где он выступает на правах аренды из Аталанты.
- 25-летний хавбек пропустил последние два поединка из-за мышечного повреждения.