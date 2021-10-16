Украинец, который записал в свой актив гол и результативную передачу, получил оценку 7.92. Это лучший показатель в команде.

Как это было Выстрелил из пушки: Коваленко дебютным голом принес Специи победу – видео

В составе соперников наивысшую оценку получил нападающий Симеон Нванкво (8.27).

Специя – Салернитана: оценки WhoScored

Что известно о Коваленко