Українець, який записав до свого активу гол і результативну передачу, отримав оцінку 7.92. Це найкращий показник у команді.

Як це було Вистрілив з гармати: Коваленко дебютним голом приніс Спеції перемогу – відео

У складі суперників найвищу оцінку отримав нападник Сімеон Нванкво (8.27).

Спеція – Салернітана: оцінки WhoScored

Що відомо про Коваленка

  • Це була перша результативна передача та перший гол Коваленка у складі Спеції, де він виступає на правах оренди з Аталанти.
  • 25-річний хавбек пропустив останні два поєдинки Спеції через м'язеве пошкодження.