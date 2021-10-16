Українець, який записав до свого активу гол і результативну передачу, отримав оцінку 7.92. Це найкращий показник у команді.

Як це було Вистрілив з гармати: Коваленко дебютним голом приніс Спеції перемогу – відео

У складі суперників найвищу оцінку отримав нападник Сімеон Нванкво (8.27).

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Що відомо про Коваленка