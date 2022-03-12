Коваленко отличился победным ассистом в матче за Специю: видео момента

Специя 12 марта принимала Кальяри в рамках 29-го тура Серии А. Виктор Коваленко оформил результативный пас.

Ассист, принесший победу

Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных и появился во втором тайме. Шесть минут понадобилось украинскому полузащитнику, чтобы отметиться результативным действием в футболке Специи, сообщает 24 канал.

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Футболист принял участие во втором голе хозяев, ассистировав на Рея Маная.

Украинец помог Специи прервать серию из четырех поражений подряд – победа над Кальяри 2:0.

После победы Специя с 29 очками занимает 15 место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Для Коваленко этот матч стал 18-м в сезоне-2021/2022, в которых он однажды забил и сделал 4 голевых передачи.

Следующий матч клуб украинца сыграет 18 марта на выезде против Сассуоло.

Как Коваленко сделал ассист: смотрите видео