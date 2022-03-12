Асист, який приніс перемогу

Віктор Коваленко розпочав матч на лаві запасних та з'явився у другому таймі. Шість хвилин знадобилось українському півзахиснику, щоб відзначитись результативною дієї у футболці Спеції, повідомляє 24 канал.

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Футболіст взяв участь у другому голі господарів, асистувавши на Рея Маная.

Українець допоміг Спеції перервати серію з чотирьох поразок поспіль – перемога над Кальярі 2:0.

Після звитяги Спеція із 29 очками посідає 15-те місце у турнірній таблиці італійської Серії А.