Асист, який приніс перемогу
Віктор Коваленко розпочав матч на лаві запасних та з'явився у другому таймі. Шість хвилин знадобилось українському півзахиснику, щоб відзначитись результативною дієї у футболці Спеції, повідомляє 24 канал.
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Футболіст взяв участь у другому голі господарів, асистувавши на Рея Маная.
Українець допоміг Спеції перервати серію з чотирьох поразок поспіль – перемога над Кальярі 2:0.
Після звитяги Спеція із 29 очками посідає 15-те місце у турнірній таблиці італійської Серії А.