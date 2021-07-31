Коваленко дебютным голом принес Аталанте победу в контрольном матче

Аталанта продолжает подготовку к новому сезону и провела спарринг против Порденоне. Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла 2: 1, а один из голов забил украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Аталанта – Порденоне 2:1

Голы: Пикколи, 6, Коваленко, 74 – Тсаджут, 14 (пен.)

Коваленко вышел на замену по ходу игры, а на 74-й минуте отметился забитым мячом. Именно этот гол стал для команды из Бергамо победным в матче.

К слову Официально: Роман Яремчук – игрок Бенфики

Другой украинец в составе команды из Бергамо – Руслан Малиновский, продолжает восстановление после операции.

Коваленко в Аталанте: коротко