Коваленко дебютным голом принес Аталанте победу в контрольном матче

31 июля 2021 , 22:03
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Источник:

24 канал

Аталанта продолжает подготовку к новому сезону и провела спарринг против Порденоне. Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла 2: 1, а один из голов забил украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Аталанта – Порденоне 2:1

Голы: Пикколи, 6, Коваленко, 74 – Тсаджут, 14 (пен.)

Коваленко вышел на замену по ходу игры, а на 74-й минуте отметился забитым мячом. Именно этот гол стал для команды из Бергамо победным в матче.

К слову Официально: Роман Яремчук – игрок Бенфики

Другой украинец в составе команды из Бергамо – Руслан Малиновский, продолжает восстановление после операции.

Коваленко в Аталанте: коротко

  • Ранее сообщалось, что Специя согласовала с Аталантой аренду 25-летнего Коваленко.
  • В минувшем сезоне 25-летний игрок сборной Украины провел за "бергамаско" лишь три минуты в чемпионате Италии.
  • Контракт футболиста с Аталантой рассчитан до 30 июня 2025 года.
Автор: Юрій Семенюк