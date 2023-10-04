Костюк в драматическом матче уступила "нейтральной" теннисистке на пекинском Мастерсе

В среду, 4 октября, Марта Костюк провела матч 1/8 финала Мастерса в Китае. Украинская теннисистка боролась за право сыграть в четвертьфинале с "нейтральной" Людмилой Самсоновой.

Людмила Самсонова – Марта Костюк (Украина) – 2:1 (6:4, 6:7, 7:5)

Теннисистки в четвертый раз встречались между собой. Все предыдущие поединки оставались за спортсменкой без флага, пишет 24 Канал.

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Данный матч стал самым конкурентным в истории противостояний спортсменок из воюющих стран. Все решалось в трех сетах, где Марте не хватило совсем немного до первой победы.

Поединок начался не лучшим образом для Костюк. Она сразу же отдала свою подачу, однако позже смогла отыграть гандикап. Но при счете 4:4 и 30:15 украинка проиграла 3 подряд розыгрыша на своей подаче сопернице и не смогла зацепиться позже на приеме – 4:6.

Второй сет Костюк начала увереннее и имела преимущество 4:1, но после этого счет изменился на 4:4 и россиянка имела 4 скрытых матчбола. Однако украинка выстояла и одержала победу на тай-брейке.

Третий сет походил на предыдущий. Марта в начале получила существенное преимущество, ведя 3:0 с двумя брейками, но не смогла его удержать, так что ей пришлось дважды подавать под давлением проигрыша матча при счете 4:5 и 5:6. Первая попытка оказалась удачной, но, к сожалению, 12-й гейм стал решающим – 5:7.

Всего теннисистки провели на корте почти 3 часа. Костюк совершила 8 эйсов при 12 двойных ошибках, реализовала 5 из 13 брейк-поинтов и выиграла 10 из 17 геймов на своей подаче.

. Ангелина Калинина осталась единственной представительницей Украины на турнире. Свой матч 1/8 финала она сыграет 5 октября против первой ракетки Франции Каролин Гарсии. Начало матча – не раньше 7:00.