Людмила Самсонова – Марта Костюк (Україна) – 2:1 (6:4, 6:7, 7:5)

Тенісистки вчетверте зустрічалися між собою. Усі попередні поєдинки залишалися за спортсменкою без прапора, пише 24 Канал.

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Даний матч став найконкурентнішим в історії протистоянь спортсменок з воюючих країн. Все вирішувалося у трьох сетах, де Марті не вистачило зовсім трішки до першої перемоги.

Поєдинок розпочався не найкращим чином для Костюк. Вона одразу ж віддала свою подачу, проте пізніше змогла відіграти гандикап. Але за рахунку 4:4 й 30:15 українка програла 3 поспіль розіграші на своїй подачі суперниці та не змогла зачепитися пізніше на прийомі – 4:6.

Другий сет Костюк почала впевненіше та мала перевагу 4:1, але після цього рахунок змінився на 4:4 та росіянка мала 4 приховані матчболи. Проте українка вистояла й здобула перемогу на тай-брейку.

Третій сет був схожий на попередній. Марта на початку здобула суттєву перевагу, ведучи 3:0 з двома брейками, але не змогла її утримати, то ж їй довелося двічі подавати під тиском програшу матчу за рахунку 4:5 та 5:6. Перша спроба виявилася вдалою, але, на жаль, 12-й гейм став вирішальним – 5:7.

Усього тенісистки провели на корті майже 3 години. Костюк зробила 8 ейсів при 12 подвійних помилках, реалізувала 5 із 13 брейк-поінтів та виграла 10 із 17 геймів на своїй подачі.