Костюк уничтожила "нейтральную россиянку" и впервые вышла в 1/4 финала Australian Open

Первым среди украинок свой матч 1/8 финала Australian Open-2024 сыграла Марта Костюк. Соперницей киевлянки была "нейтральная" россиянка Мария Тимофеева.

Марта Костюк – Мария Тимофеева 2:0 (6:2, 6:1)

1 час 16 минут понадобилось украинской теннисистке из столицы, чтобы впервые пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Костюк была второй раз подряд вынуждена противостоять сопернице из России, которая играла под нейтральным статусом, но о вражеском паспорте никто не забывал, сообщает 24 Канал.

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Однако в двух сетах Марта показала, где место россияне – за пределами Australian Open-2024. В первом сете Костюк отдала сопернице всего два гейма, взяв две подачи Тимофеевой – 6:2. Костюк легко взяла первую партию, ведь напряженным и затяжным геймом был лишь третий, когда Марта сделала счет 3:0.

Казалось, что после первых двух геймов, когда счет второй партии был 1:1, второй сет будет наполнен напряжением и не столь легким уже для украинской теннисистки. Однако это один гейм, это все, что смогла россиянка. Костюк взяла 5 подряд геймов и оформила выход в 1/4 финала AO-2024 – 6:1.

Марта Костюк стала первой украинкой, которая пробилась в следующий раунд. Свои матчи за выход в четвертьфинал еще предстоит провести Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Обе выйдут на корт 21 января.

Видео победного розыгрыша матча Костюк – Тимофеева

В четвертьфинале в Мельбурне Костюк ждет сверхсложный матч против 4-й ракетки мира из США Коко Гофф, которая лишь 7 января одолела в финале турнира в Окленде нашу первую ракетку Элину Свитолину. Встреча теннисисток состоится 23 января.

Это будет вторая встреча теннисисток. В последний раз Костюк играла против Гофф в 2022 году, когда уступила в 1/8 финала турнира в Аделаиде в трех сетах.