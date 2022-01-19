Костюк станет следующей звездой тура, – соперница украинки на Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла еще один матч в рамках Открытого чемпионата Австралии. Спортсменка прошла в 1/16 финала после победы над испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Бадоса: Костюк очень талантлива

Следующей соперницей Марты станет испанка Паула Бадоса. Теннисистки поддерживают дружеские отношения.

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Подруга украинки поделилась ожиданиями относительно предстоящего матча. Она пророчит Костюк большой успех.

Мы дружим с Костюк уже давно, несколько лет. Я слежу за результатами Марты, отношусь к ней с большим уважением. Она очень талантлива. Когда меня спрашивают, кто станет следующей звездой в туре, то я говорю, что это Марта,

– заявила соперница украинки.

В следующей игре Паула постарается продемонстрировать свой лучший теннис, поскольку знает на что способна украинская теннисистка.

"Большой потенциал, она всегда опасная соперница. Мне нужно будет показать свой лучший теннис, потому что я знаю, что ей нравятся такие матчи, и в следующей игре она будет показывать лучшее, на что способна", – добавила Бадоса.

Костюк сыграет против своей подруги в ночь на 21 января. Соперница украинки занимает 6-е место в рейтинге WTA.