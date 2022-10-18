Костюк отказалась пожимать руку теннисистке из Беларуси: красноречивое фото

Марта Костюк стартовала в 1/32 финала WTA 1000 в Гвадалахаре. Украинская теннисистка стартовала с победы над Александрой Саснович.

Марта Костюк – Александра Саснович 2:0 (6:1, 6:3)

Только 1 час 8 минут понадобилось Марте Костюк, чтобы пробиться в следующий круг соревнований. Украинка отдала сопернице из Беларуси всего четыре гейма, пишет 24 канал.

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После поединка теннисистки традиционно должны поблагодарить друг друга за игру. Костюк в очередной раз показала, как относится к теннисисткам из стран-агрессоров. Даже нейтральное знамя Александры Саснович не имеет никакого значения.

Марта не пожала руку белоруске, а только коснулась ракеткой ракетки соперницы.



Костюк не пожала руку Сасновичей / Фото Getty Images

Ранее Костюк уже отличалась таким поступком. Это было после матча US Open-2022 против Виктории Азаренко.

За матч Костюк совершила 2 подачи на вылет, 6 двойных ошибок и выиграла 16 из 22 возможных выигранных очков на первой подаче, а это 68%.

В следующем раунде Марта сыграет против представительницы Греции Мари Саккари. Поединок намечен на 19 октября.