Іга Швьонтек – Марта Костюк 2:0 (6:2, 6:2)
Перші ракетки України та світу провели третю очну зустріч. У двох попередніх матчах перемогу святкувала Іга Швьонтек, пише 24 Канал.
Читайте також Чи зберегла Костюк звання першої ракетки: як змінились позиції українок у рейтингу WTA
Як пройшов матч
Українська тенісистка обнадійливо розпочала зустріч. Марта виграла подачу суперниці. Однак після брейку Костюк Швьонтек виграла чотири поспіль гейми. Українка зуміла взяти ще один гейм, але представниця Польщі довела сет до перемоги – 6:2.
Друга партія не змінила розклад сил. Швьонтек впевнено закрила сет – 6:2 та виграла матч.
У чвертьфіналі полька гратиме проти Мірри Андрєєвої або Жасмін Паоліні. Марта Костюк на стадії 1/8 фіналу залишає Мастерс Цинциннаті.
Українські тенісистки на турнірі в США
- Нагадаємо, що у першому колі Марта обіграла першу ракетку Бельгії Елізе Мертенс – 2:1. А у 1/16 фіналу Костюк здолала новозеландську тенісистку Лулу Сун – 2:0.
- У п'ятницю, 16 серпня, свій матч на Цинциннаті зіграє Еліна Світоліна. Експерша ракетка України зустрінеться з білорускою Аріною Сабалєнко.
- Дві інші українки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська залишили Мастерс після першого кола.